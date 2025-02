Sensibilisierung für Online-Sicherheit

Von: mk

Bozen – Am 11. Februar wird der Safer Internet Day (SID), der 2004 im Rahmen des ersten europäischen Aktionsplans für ein sichereres Internet ins Leben gerufen wurde, gefeiert. Im Laufe der Jahre ist der SID über seine ursprüngliche geografische Region hinausgewachsen und wird in rund 200 Ländern und Gebieten auf allen Kontinenten gefeiert, wodurch Millionen von Menschen erreicht werden.

Jedes Jahr fordert der SID die Beteiligung der vielen Akteure, die ein sichereres und besseres digitales Umfeld für junge Nutzer bieten.

Felice Espro, Vizepräsident des Landesbeirat für das Kommunikationswesen in Südtirol, betont: „Das Internet ist ein mächtiges Werkzeug mit enormen Lernmöglichkeiten, der Verbesserung von Fähigkeiten und dem Erwerb neuer Fertigkeiten und Kenntnisse. Es birgt jedoch auch verschiedene Risiken. Deshalb zielt der Safer Internet Day darauf ab, Bewusstsein zu schaffen, aber auch konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder und Jugendliche im Internet zu schützen und zu sensibilisieren. In der digitalen Welt ist Zusammenarbeit entscheidend für eine bessere Online-Erfahrung, besonders für junge Nutzer. Aus diesem Grund ist das Landesbeirat für das Kommunikationswesen in Südtirol besonders darauf bedacht, den Focus auf digitale Bildung zu legen. Auf unserer Website können Sie unsere neuesten Kampagnen zu Hass und Respekt im Internet, jungen Menschen und Frauen finden. Außerdem arbeiten wir an bevorstehenden Programmen zur richtigen Nutzung digitaler Werkzeuge mit der Einbeziehung der Schulen.“