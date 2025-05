SHB erinnert an die Ereignisse von 1915

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) erinnert an die vor 110 Jahren erfolgte Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 und die daraus resultierenden schweren Folgen für Tirol.

“Die aus dem imperialistischen Geist der damaligen italienischen Führung geborene Aggression forderte das Leben von mindestens 680.000 italienischen Soldaten, die sinnlos geopfert wurden. Dennoch gelang es Italien nicht, auch nur einen Quadratmeter Tiroler Bodens mit militärischen Mitteln zu erobern“, so Obmann Roland Lang.

Der Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg, gleichzusetzen mit dem Alleingang des italienischen Königs, erfolgte dreieinhalb Jahre nach der Kriegserklärung an das Osmanische Reich und führte zu einer Destabilisierung des europäischen Gleichgewichts. Trotz des erbitterten Widerstands der einheimischen Bevölkerung wurde Südtirol nach Kriegsende als Beute und ohne die Berücksichtigung der 14 Punkte des US-Präsidenten Woodrow Wilson dem italienischen Staat angegliedert. „Eine Entscheidung, die bis heute weitreichende mehr als nur Konsequenzen hat!“, so der SHB.

„Südtirol wird immer ein Stachel im italienischen Fleisch bleiben“, prophezeite am 11. Jänner 1919 der ehemalige Minister Leonida Bissolati in seiner großen Rede in Mailand und sprach sich damit entschieden gegen eine Annexion Südtirols aus.

“105 Jahre nach dieser gewaltsamen Annexion wird immer deutlicher, dass Südtirol in einem Staat, zu dem es nie gehören wollte, keine Zukunft hat. Die Tiroler haben mit allen ihren Kräften gegen die damaligen Expansionsbestrebungen Italiens gekämpft, und auch heute bleibt die Frage nach einer echten Selbstbestimmung aktuell“, so der SHB.

“Auch wenn es für viele wie eine alte Leier klingt und viele Südtiroler nicht mehr kämpfen wollen, wird der Südtiroler Heimatbund an die historischen Ereignisse erinnern und sich für die Wahrung der Tiroler Identität und Selbstbestimmung einsetzen”, schließt Lang.