SIAG stellt weiterhin 350 IT-Dienstleistungen zur Verfügung

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat heute einen wichtigen Beschluss zur Fortführung der digitalen Transformationsstrategie gefasst. Die Südtiroler Informatik AG (SIAG) wird auch in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass das Land Südtirol über eine moderne und sichere IT-Infrastruktur verfügt. Der Dienstvertrag der Inhouse-Gesellschaft wurde bis 2028 verlängert und am aktuellen Jahresprogramm wurden Ergänzungen genehmigt.

„Die SIAG ist ein strategischer Partner bei der Gestaltung unserer digitalen Zukunft. Mit der Erneuerung des Dienstvertrags investieren wir in die Modernisierung unserer öffentlichen Dienste und schaffen die Grundlagen für eine bürgerfreundliche, sichere und zukunftsfähige digitale Verwaltung”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Digitalisierung fällt.

Der erneuerte Dienstvertrag regelt die strategischen und operativen Beziehungen zwischen dem Land Südtirol und der SIAG für die kommenden drei Jahre und umfasst insgesamt 23 Leistungsbereiche mit über 350 IT-Dienstleistungen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die SIAG IT-Infrastruktur und -Dienste für die Landesverwaltung bereitstellt, diese wartet und weiterentwickelt.

Die im Jahresprogramm und im Dienstvertrag festgelegten Ziele umfassen die Modernisierung der Infrastruktur (z.B. Sicherung der IT-Infrastruktur samt Data-Center), die Cloud-Migration (beschleunigter Umstieg von Verwaltungsprozessen in eine sichere Cloud-Umgebung), die Cybersecurity (Stärkung der Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen sowie Aufbau der Cyberrisiko-Prävention), die digitalen Dienste (Weiterentwicklung bürgerzentrierter Online-Dienstleistungen) sowie die Interoperabilität und Datenverwaltung. Wichtig ist die SIAG für die öffentliche Verwaltung auch im Rahmen der Umsetzung der EU-Programme (zum Beispiel PNRR oder EFRE). Die Gesellschaft trägt zur Digitalisierung von Verwaltungsbereichen wie Agrarsubventionen, Bürgerbezug und Governance-Strukturen bei. Ein besonderer Fokus liegt mittlerweile auf der künstlichen Intelligenz und der digitalen Kompetenzentwicklung.

Mit dem Beschluss der Landesregierung wird die wirtschaftliche Angemessenheit der Inhouse-Vergabe bestätigt. Die Ergänzung zum Jahresprogramm und den neuen Dienstvertrag wird nun Josef T. Hofer, der Verantwortliche für den digitalen Wandel und Direktor der Abteilung Informatik, basierend auf dem IT-Bedarf aller Organisationseinheiten, erstellen. Die Mittel für einzelne IT-Projekte werden separat zugewiesen.

„Ich danke der Landesregierung und Josef T. Hofer für ihre kontinuierliche Unterstützung bei der digitalen Transformation. Durch die konsequente Umsetzung unserer Projekte können wir neue und verbesserte Dienstleistungen schaffen und zuverlässig betreiben, die den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen”, schließt SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter.