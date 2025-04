So könnte der Stadtstrand in Bozen ausschauen

Von: mk

Bozen – Die Young Greens Southtyrol der Gemeinde Bozen unterstützen den Vorstoß von Bürgermeisterkandidaten Juri Andriollo und der Mitte-Links Koalition mit deren jungen Kandidaten für die Schaffung eines Ortes für junge Menschen hinter dem Drusus-Stadion uns setzen noch eins drauf: “Bolzano Beach” ist eine Vision um Bozens Gewässer zugänglicher zu machen und weitere attraktive Räume insbesondere für junge Menschen zu schaffen.

„Beispielsweise entlang des Eisacks im Süden Bozens Richtung der Mündung in die Etsch sind die Räume am Fluss bisher wenig zugänglich und wenig attraktiv. Eine Badestelle mit Sand, vielleicht sogar mit einem Beachvolleyballfeld könnte insbesondere den peripheren Stadtteilen von Bozen zugutekommen. Die Idee eines Stadtstrandes ist nicht neu, der grüne Gemeinderat Rudi Benedikter hat sich oft geäußert, nur jetzt ist die Zeit, sie umzusetzen“, erklären die Young Greens Southtyrol.

Die Bozner Grünen und die Mitte-Links-Koalition haben die Idee “Bolzano Beach” in ihr Wahlprogramm aufgenommen und die aktuelle Stadtverwaltung untersucht bereits in einer Studie – und im Sinne des Grünplans für Bozen – nach Möglichkeiten die Flussläufe in Bozen zugänglicher und attraktiver zu gestalten.

„Mit unserer Idee und mit einem mit künstlicher Intelligenz modifizierten Foto wollen wir einen weiteren Impuls liefern und Bozen einreihen in Städte wie Wien und München, die an Donau und Isar hochattraktive Räume geschaffen haben. In München kann man auf einer stehenden Welle sogar surfen und die Isar hat durch den Ausbau der Kläranlagen mitten in der Großstadt sogar Trinkwasserqualität, das zeigt, was alles möglich ist“, erklären die Young Greens Southtyrol.