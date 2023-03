So sieht “russische Befreiung” aus – VIDEO

Lwiw – Raketenangriffe am frühen Donnerstagmorgen haben die Ukraine abermals erschüttert. Mindestens sechs Zivilisten sind dabei ums Leben gekommen. Kriegstreiber Wladimir Putin versteht vermutlich darunter die viel beschworene “Befreiung” der Ukraine.

Betroffen von dem landesweiten Beschuss waren die Hauptstadt Kiew, die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt Charkiw. Aber auch in Lwiw, Schytomyr, Winnyzja und Riwne im Westen und in Dnipro und Poltawa in der Landesmitte schlugen Raketen ein.

Allein beim Angriff auf Lwiwi verloren mindestens vier Menschen ihr Leben. Die Rakete traf kein militärisches Ziel, sondern steuerte in ein Wohnhaus, das regelrecht zerschmettert wurde.

Besonders herzzerreißend: Dieser Hund, der den Angriff überlebt hat, sucht in den Trümmern des Hauses nach seinen verstorbenen Herrchen.

This dog was injured by debris from a house destroyed by a rocket in the Lviv region. She limps around looking for her owners, but they are gone…they are dead💔 #RussiaisATerroistState

🎥weukrainetv pic.twitter.com/fLIh0BRxGo

— Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) March 9, 2023