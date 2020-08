“Sofortiger Rücktritt der ‘Corona-Furbetti’ gefordert”

Bozen – Das Forum Politikerrenten startet eine Online-Petition mit dem Ziel, dass die drei Landtagsabgeordneten Arnold Schuler, Paul Köllensperger und Helmut Tauber, die um die Corona-Nothilfe im Wert von zwei Mal 600 Euro angesucht haben, sofort von allen ihren politischen Ämtern zurücktreten.

„Es ist skandalös, dass Politiker, die zwischen 7.000 und 9.000 Euro netto im Monat verdienen, ungeniert in den Steuergelder-Topf greifen, während der normale Bürger nur mit Not über die Runden kommt“, so Hansjörg Kofler.

Umso enttäuschender sei es, wenn die Mandatare faule Ausreden suchten, statt die nötigen Konsequenzen zu ziehen, und wenn ihre Parteien nun krampfhaft versuchten, einfach so zur Tagesordnung zurückzukehren. „Wir werden die Petition daher an sämtliche Landtagsabgeordnete und an die betroffenen Parteien zuschicken“, kündigt das Forum Politikerrenten an.