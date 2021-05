Sommerpraktika werden unterstützt

Bozen – Die SVP-Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner zeigt sich sichtlich erfreut, dass die Forderungen ihres Beschlussantrages noch vor der Behandlung im Landtag Gehör gefunden haben: „Ich bin froh, dass die Wichtigkeit der Praktika erkannt wurde und dass man so zügig mit der Umsetzung starten kann. Das ist gut und wichtig so, denn Praktika – gerade im Sommer – sind eine wichtige Erfahrungsstätte für junge Menschen.“

“Der Sommer steht bevor und es sieht so aus, als könnten die Anti-Covid-Maßnahmen weiter gelockert werden. Das wird alle und ganz besonders auch die jungen Menschen freuen. Gerade sie waren es ja, die von den Maßnahmen gegen die Pandemie stark betroffen waren und noch immer sind. Es ist immer auch Aufgabe einer Gesellschaft, Jugendlichen in schwierigen Situationen einen Weg aufzuzeigen und Möglichkeiten zu bieten gestärkt daraus hervorzugehen. In diesem Jahr ist es daher besonders wichtig den Jugendlichen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für den Sommer anzubieten”, findet Ladurner. Sie bedankt sich bei der Landesregierung, die die Dringlichkeit erkannt habe: „Der Sommer steht vor der Tür. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass die Landesregierung schon heute den Inhalt meines Beschlussantrages aufgegriffen hat und umzusetzen beginnt.“