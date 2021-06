Sonderfonds: Staatsanwalt will erneut Anklage gegen Durnwalder erheben

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft hat erneut die Einleitung eines Hauptverfahrens gegen Altlandeshauptmann Luis Durnwalder wegen des Sonderfonds beantragt. Diesmal geht es um den Zeitraum vom November 2012 bis März 2013 und um die Summe von 24.000 Euro, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Der Betrag war noch nicht Teil vorhergehender Verfahren. Bekanntlich ist Durnwalder wegen Unterschlagung im Amt bereits rechtskräftig verurteilt worden, wobei es um den Zeitraum bis zum Jahr 2012 ging.

Auch in Folge der Verurteilung am Rechnungshof, die in der Zwischenzeit stattgefunden hat, wurde eine zweite Untersuchung durchgeführt. Diesmal ging es um die Ausgaben aus dem Sonderfonds, die Durnwalder zwischen 2012 und 2013 getätigt hat.

Die Untersuchung ist nun abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft will erneut Anklage erheben. Die Verteidiger von Durnwalder haben einen Aufschub der Anhörung auf November erreicht.