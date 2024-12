Sozialausschuss der SVP-Meran begeistert von Landesfachschule Hannah Arendt

Von: mk

Meran – Der Sozialausschuss der SVP-Meran war beim Tag der offenen Tür der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt zu Gast. Fraktionssprecher Reinhard Bauer, Stadtrat für Soziales Stefan Frötscher und Frauenreferentin Beatrix Burger nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen dieser bedeutenden Fachschule zu werfen. Koordinatorin Frau Susanne Hellweg führte die Delegation durch die Schule und gab spannende Einblicke in die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten. Dabei konnten die Studierenden das Erlernte bereits präsentieren.

Reinhard Bauer fasste die Eindrücke zusammen: „Die Fachschule bietet einen hochwertigen Unterricht an und ist ein Schlüssel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Periphere Angebote wie hier in Meran sind essenziell, um mehr Menschen für soziale Berufe zu begeistern.“

Auch Stadtrat Stefan Frötscher hob die Bedeutung der Landesfachschule hervor: „Die Hannah Arendt ist ein Ort, an dem Student:innen ihre Leidenschaft für soziale Berufe entdecken und entfalten können.“

Frauenreferentin Beatrix Burger ergänzte: „Für unseren Schulsprengel ist es zudem wichtig, dass in diesem Gebäude auch drei Grundschulklassen der Franz Tappeiner ihren Platz finden. Die Zusammenarbeit mit der Einrichtung funktioniert reibungslos.“

Die Landesfachschule bietet Ausbildungen in Berufen wie Kinderbetreuung, Tagesmütter- und väter, Pädagogische Mitarbeit:er im Kindergarten, Sozialbetreuung, Pflegehelfer:in und weitere an. Je nach Bedarf stehen Vollzeit- und berufsbegleitende Lehrgänge zur Auswahl, was den Studierenden eine hohe Flexibilität ermöglicht.

Interessierte können sich vom 15. Januar bis 17. Februar 2025 anmelden. Alle Details sind auf www.sozialberufe.berufsschule.it zu finden.