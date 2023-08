Sozialwohnungen nach dem Eeve-System: “Schreckliches Signal”

Bozen – Christian Peintner, Landtagskandidat des Team K, weist der Zuweisung von Sozialwohnungen nach dem Eeve-System nach einem Jahr keine gute Bilanz aus.

“Vor einem Jahr wurde das seit 1998 gut funktionierende und als sozial gerecht empfundene Verfahren für die Zuweisung einer Sozialwohnung abgeschafft, und es wurde die Eeve-Erklärung zugrunde gelegt. Für wen haben sich die Chancen auf eine Sozialwohnung dadurch verschlechtert? Für die Rentner und die erwerbstätigen Bürger”, so Peintner.

Und weiter: “Nach einem Jahr bewahrheitet sich nun das, was viele Insider befürchtet hatten: Das neue Eeve-System benachteiligt Menschen, die gearbeitet haben, oder eine Arbeitrente beziehen, und bevorteilt hingegen Menschen, die überwiegend von Zuschüssen leben. Der ‘Arbeitnehmer-Freibetrag’ für Lohnabhängige Einkommen ist paradoxerweise von den Svp-Arbeitnehmervertretern einfach abgeschafft worden. Deshalb erhalten due Betroffenen zwei bis drei Punkte weniger, und landen in der Rangordnung viel weiter hinten.”

“Das ist ein schreckliches Signal an die Südtiroler Gesellschaft”, meint der Wohnbau-Experte Christian Peintner, der mit beiden Systemen bestens vertraut ist. “Nur nicht arbeiten, sonst verlierst du die Chance auf eine Sozialwohnung! Wenn dieses Narrativ Schule macht, dann können wir das Wobi zusperren, weil es so das soziale Gefüge durcheinander bringt. Wir müssen viele Teilbereiche und Verfahren auf neue Beine stellen, wobei Arbeit belohnt, und einkommensfreie Zeiträume abgebaut werden – schon allein wegen der Pensionsabsicherung der Menschen. Geleistete Arbeit und die damit gleichgestellten Pensionstage sind bei der Berechnung anzuerkennen! Das ist ein echtes Bekenntnis an due Fleißigen im Lande.”