Speicherbecken Kaltern: „Wirklich nachhaltiges Wassermanagement“ gefordert

Von: mk

Kaltern – Die Diskussion um die geplanten Speichernbecken in Kaltern reißt nicht ab. Die Initiativgruppe „UNSER WALD“ fordert in einer Aussetzung die Umsetzung von „wirklich umweltverträglichem und nachhaltigem Wassermanagement“ ohne Eingriffe in den Naturwald. Angesichts der Pläne des Bodenverbesserungskonsortiums 2. Grades aus Kaltern (BVK) zur Errichtung von sechs großen Speicherbecken in einem gesunden Buchenwald betont die Initiativgruppe UNSER WALD die negativen Auswirkungen solcher Rodungen auf den Wasserhaushalt und das ökologische Gleichgewicht. „Leider investiert das BVK einen Großteil seiner Ressourcen in die Vermarktung statt in die Optimierung des in vielen Bereichen problematischen Projekts“, so die Initiativgruppe. Einige Aussagen aus der letzten Aussendung des BVK dürften nicht unwidersprochen bleiben. Wörtlich schreibt die Initiativgruppe: