Stadtverwaltung präsentiert Karrierechancen für Maturanten

Von: Ivd

Bozen – Das Personalressort der Stadt stellt sich auf der Jobmesse der Fachoberschulen Galileo Galilei und Cesare Battisti den Schülern der Abschlussklassen vor und zeigt die vielfältigen Jobchancen und Karriereperspektiven auf

Bereits zum dritten Mal nahm die Stadt Bozen in diesem Jahr an der Jobmesse „OrientiamoCi!“ teil, einem Orientierungsangebot für Maturanten der Fachoberschulen Galileo Galilei und Cesare Battisti.

Die Vertreter der verschiedenen Organisationseinheiten der Stadt präsentierten auf der Jobmesse ihre Arbeitsbereiche, erläuterten die beruflichen Perspektiven und Karrierechancen bei der Stadtverwaltung und stellten sich den Fragen der Schüler. Im Anschluss daran standen Bedienstete der Stadtverwaltung für ein persönliches Gespräch und für einen vertiefenden Austausch zur Verfügung.

Jobmessen sind eine gute Gelegenheit für die Stadtverwaltung, sich den Schülern als Arbeitgeberin vorzustellen. Mit der Teilnahme an diesen Orientierungsangeboten will die Stadt Bozen als einer der größten Arbeitgeber im Land den jungen Menschen die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung und auch die große Bandbreite an Berufen, die sie bietet, näherbringen. Denn die Berufsfelder bei der Stadt sind so vielfältig ist wie die Leistungen, die sie den Menschen bietet. Apotheker und die Geologinnen, Bibliothekare und Buchhalterinnen, Tischler und die Köchinnen arbeiten hier Seite an Seite. Gleichzeitig muss die öffentliche Verwaltung, wie auch der private Sektor, mit einem sich laufend ändernden Arbeitsmarkt Schritt halten, der neben Fachwissen auch ein hohes Maß an kommunikativen und digitalen Kompetenzen erfordert.

Auf Jobmessen erhalten die jungen Menschen einen authentischen Einblick in die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung. Auf diese Weise soll insbesondere bei Maturanten sowie bei Jungakademikern das Interesse an einem Job in der Stadtverwaltung geweckt werden.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind zudem regelmäßig in den Gymnasien zu Gast, um den Schülern die vielfältigen Berufs- und Entwicklungschancen, die sich jungen Menschen in der Stadtverwaltung bieten, aufzuzeigen und sie zu ermutigen, sich eine berufliche Zukunft in der öffentlichen Verwaltung vorzustellen.