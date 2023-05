Städtepartnerschaft: Meraner Stadtregierung in Salzburg empfangen

Meran/Salzburg – Im Rahmen der über zwanzigjährigen Städtepartnerschaft zwischen Meran und Salzburg war die Stadtregierung der Kurstadt am Freitag, 12. und am Samstag, 13. Mai zu Gast in der Mozartstadt.

Im Marmorsaal des Schlosses Mirabell begrüßte der Bürgermeister von Salzburg, Harald Preuner am Freitag, 12. Mai gemeinsam mit Mitgliedern der Stadtregierung und der Gemeinderatsfraktionen eine Delegation der Partnerstadt Meran mit Bürgermeister Dario Dal Medico an der Spitze.

Die Partnerschaft zwischen Salzburg und Meran besteht seit dem Jahr 2000 und löste damals ein schon länger bestehendes Freundschaftsabkommen ab. In den vergangenen Jahren bestand immer ein reger Austausch zwischen den beiden Städten – insbesondere auf kultureller Ebene.

“Wir haben unseren Aufenthalt an der Salzach zu einem breiten Austausch mit den Salzburger Kollegen und Kolleginenn über die aktuellsten Themen genutzt”, so Bürgermeister Dal Medico, “mit dem Fokus auf die innovativsten Erfahrungen und Ideen zur Verbesserung der Lebens- und Dienstleistungsqualität in Meran und auf neue Bereiche, in denen neue Formen der Zusammenarbeit mit Salzburg erprobt werden können”.