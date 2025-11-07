Aktuelle Seite: Home > Politik > Stahlwerke Valbruna: Landesregierung bestätigt laufendes Verfahren
Vergabeverfahren zum Oberflächenrecht soll nicht geändert werden

Stahlwerke Valbruna: Landesregierung bestätigt laufendes Verfahren

Freitag, 07. November 2025 | 17:21 Uhr
Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung vom 7. November mit der Ausschreibung für das Landesgrundstück befasst, auf dem das Bozner Werk der Stahlwerke Valbruna steht.

Wirtschaftslandesrat Marco Galateo berichtete der Landesregierung über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens zum Oberflächenrecht am Standort der Stahlwerke Valbruna sowie über die jüngsten Gespräche in Rom.

Bekanntlich hat die italienische Regierung festgestellt, dass die Stahlproduktion von national-strategischem Interesse ist. Nach Auskunft des Ministeriums könnte dies die Grundlage dafür bilden, dass die Regierung am Ende des laufenden Vergabeverfahrens Maßnahmen zur Sicherung der Stahlproduktion ergreift – jedoch erst nach Abschluss des Verfahrens.

Aus diesem Grund stellte die Landesregierung am 7. November einvernehmlich fest, dass es derzeit keine Gründe gibt, das Verfahren abzuändern. Gleichzeitig wird die Landesregierung alle eingegangenen Einwände und Anmerkungen von der Landesanwaltschaft laufend bewerten lassen und sich regelmäßig darüber berichten lassen.

Bezirk: Bozen

