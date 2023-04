Stammtisch zum Thema Tourismus

Partschins – Am 30. März lud die Bürgerliste zum ersten Stammtisch im heurigen Jahr in der Pizzeria SEM (beim Hotel Botango) auf der Töll ein. Diesmal drehte sich alles um das Thema „Tourismus“ und als Experten dazu konnten der über die Landesgrenzen hinaus anerkannte Wirtschaftswissenschaftler und Tourismusexperte Prof. Dr. Harald Pechlaner, die Geschäftsführerin der Tourismusvereins Partschins sowie der Obmnann der HGV-Ortsgruppe gewonnen werden.

Nachdem Jutta Pedri die Referenten vorgestellt und ca. 20 Interessierte begrüßen durfte, steckte sie die Zielsetzung des Abends ab.

Dr. Pechlaner stellte in seinem Referat eingangs der Frage, wie und ob es gelingen kann, Tourismus ökologisch, sozial und wirtschaftlich

tragfähig zu machen, da er zum Teil an seine Grenzen gelangt sei, vor allem Verkehrsbelastung und Ressourcen betreffend. Am Beispiel Gadertal und Villnöss zeigte er zwei völlig unterschiedliche Modelle auf und betonte, dass beide erfolgreich sein können. Tourismus wird es immer geben, die Formen unterliegen jedoch Veränderungen, auf die man sich einstellen muss bzw. die man herbeiführen kann, wenn man die Richtung festlegt, in die man gehen möchte. Er zeigte für die urbane und ländliche Entwicklung anhand von Beispielen auch Handlungsfelder und mögliche politische Maßnahmen auf.

In der jetzigen Zeit der mehrfachen Krisen sollte der Tourismus in Südtirol sich auf seine Stärken besinnen und Augenmerk auf die Balance legen. Nicht alle Urlauber werden sich zukünftig z.B. noch hochpreisige Angebote leisten können. Touristische Entwicklung ist nicht von gesellschaftlicher Entwicklung trennbar und vor allem die soziale Gerechtigkeit brennt den Menschen unter den Nägeln. Prof. Pechaner stellte auf interessante Weise einige seiner Studien vor, die er in den letzten Jahren zum Thema an Tourismus in Südtirol unter anderem an der EURAC ausgearbeitet hat und schnitt auch das Landestourismuskonzept 2030+ an.

„Nachhaltigkeit im Sinne einer Weichenstellung für nächste Generationen notwendig, jedoch als Begriff bereits überstrapaziert“… So begann Frau Karin Thaler ihre Stellungnahme zum Thema. Sie verwies v.a. auf das Projekt „Lebensraum Partschins“, in dessen Rahmen man sich bereits seit 2013 viele Gedanken zur Entwicklung gemacht hat und welches nun weiter „gedacht“ werden soll, u.a. durch Einbindung möglichst unterschiedlicher Bewohner der Gemeinde.

Philipp Ganthaler ging auf die touristische Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Partschins ein, erklärte die Datenlage zu Betrieben und Betten. Außerdem beleuchtete er das Mobilitätsverhalten der Gäste sowie Angebote und Lenkungsstrategien durch den Tourismusverein.

Die Diskussionsteilnehmer zeigten Schwachstellen und Probleme im derzeitigen Tourismusbetrieb auf, lieferten jedoch auch viele Beiträge im Sinne einer positiven Entwicklung und eines gelungenen Zusammenlebens von Urlaubern und Bewohnern in der Gemeinde Partschins.