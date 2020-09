Stampfl übernimmt die Verantwortung

Meran – Der Meraner Bürgermeisterkandidat Richard Stampfl, der von der SVP unterstützt wird, nimmt noch einmal zum umstrittenen Wahlplakat Stellung, das in den vergangenen Tagen in Umlauf geraten war und für medialen Wirbel gesorgt hatte.

„Im Zuge der Suche von möglichen Unterstützern meines Wahlkampfes ist ein Fehler passiert. Ich habe mich mit meinen freiwilligen Helfern bereits ausführlich darüber unterhalten: Leider sind Dokumente, die reinen, internen Arbeitszwecken dienten, an die Öffentlichkeit geraten; es handelt sich dabei um eine erste Auflistung von möglichen Unterstützern, die vor vielen Monaten gemacht worden ist. In Druck ist eine ganz andere Liste gegangen. In allen Fällen wurde vorab das explizite Einverständnis der Unterstützer eingeholt. Ich übernehme für das Missgeschick die volle Verantwortung. Es tut mir leid, wenn ich einigen durch dieses Arbeitspapier genannten Personen Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es lag nicht in meiner Absicht, diese ungefragt für meinen Wahlkampf zu benutzen. Ich entschuldige mich bei ihnen; das persönliche Gespräch mit ihnen habe ich bereits gesucht“, erklärt Stampfl.