Startschuss für EU-Wahlen

Wahllokale öffnen um 15 Uhr - Stichwahl in Leifers

Von: fra

Der Countdown für die EU-Wahlen läuft. In Südtirol sowie im restlichen Italien wird heute und morgen gewählt. Die Wahllokale öffnen heute, Samstag, um 15 Uhr und sind bis 23 Uhr offen. Morgen kann von 7 Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend die Stimme abgegeben werden.

Insgesamt schickt Italien 76 Abgeordnete ins EU-Parlament. Südtirol gehört zum Wahlkreis Nordost, auf dem Wahlzettel stehen insgesamt 12 Parteien und Listen.

Gleichzeitig mit den EU-Wahlen werden in Leifers die Bürgermeister-Stichwahlen abgehalten, zwischen Claudia Furlani und Giovanni Seppi.