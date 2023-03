Stefan Frötscher verzichtet auf Kandidatur

Er bleibt Stadtrat für Soziales in Meran

Meran – Die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die bindende SVP Liste des Bezirks mittels Stimmrechte der Ortsgruppen findet am 17. April im Rahmen einer Bezirksausschusssitzung statt. Laut SVP Statut können die Ortsgruppen bis 15 Tage vor dieser Wahl, also innerhalb 2. April, Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Der Meraner SVP Stadtrat Stefan Frötscher wurde von mehreren Ortsgruppen und vom Bezirkssozialausschuss Burggrafenamt als Kandidat für die anstehenden Landtagswahlen nominiert. Nach mehreren Gesprächen mit den verschiedenen Parteigremien und trotz dem großen Rückhalt, den er im Bezirk Burggrafenamt erfahren hat, verzichtet er auf eine Kandidatur.

„Einerseits hat es mich natürlich sehr gereizt, nach langjährigem Einsatz auf Gemeindeebene bei den Landtagswahlen anzutreten, andererseits ist es mir ein großes Anliegen einige Herzensprojekte in Meran positiv abzuschließen. Nach reichlichem Abwägen und auch aufgrund der Tatsache, dass mit Rosmarie Pamer eine Kandidatin zur Verfügung steht, mit der ich auf politischer und persönlicher Ebene sehr viele Gemeinsamkeiten habe, habe ich entschieden auf eine Kandidatur zu verzichten und Rosmarie tatkräftig zu unterstützen.“

„Für mich als Bezirksobfrau wäre Stefan Frötscher ein sehr guter Kandidat für die Partei, der vor allem im Sozial- und Seniorenbereich jahrzehntelang gute Arbeit geleistet hat. Ich bin mir sicher, dass er für unsere Partei eine große Bereicherung ist und viele Stimmen gebunden hätte. Ich bedanke mich bei Stefan Frötscher für die Loyalität und freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit“, unterstreicht Rosmarie Pamer.

„Für die Stadt Meran ist es sicherlich wichtig, dass uns der langjährige und erfahrene Stadtrat für Soziales Stefan Frötscher erhalten bleibt. Er ist für die SVP Meran eine tragende Säule und aus der Meraner Sozialpolitik nicht wegzudenken. Ich schätze es sehr, dass er sich dafür entschieden hat, weiterhin mit vollem Einsatz in der Gemeinde Meran mitzuarbeiten“, betont Stadtkomiteeobfrau Katharina Zeller.

Beatrix Burger, die Vorsitzende des Bezirkssozialausschusses, bedauert zwar diesen Schritt, ist aber überzeugt, dass es wichtig ist, die sozialen Kräfte im Bezirk zu bündeln und geschlossen in den Wahlkampf zu gehen: „Rosmarie Pamer arbeitet seit vielen Jahren aktiv in der SVP-Arbeitnehmerbewegung mit, mit ihr wollen wir eine starke Vertreterin des sozialen Flügels in den Landtag bringen.“