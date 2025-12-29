Aktuelle Seite: Home > Politik > Sternsinger besuchten neuen Erzbischof und den Bundeskanzler
Königlicher Besuch beim künftigen Erzbischof

Sternsinger besuchten neuen Erzbischof und den Bundeskanzler

Montag, 29. Dezember 2025 | 16:38 Uhr
Königlicher Besuch beim künftigen Erzbischof
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

Mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien hat das Sternsingen am 29. Dezember einen ersten offiziellen Höhepunkt erlebt. Sternsinger aus der Pfarre Gersthof überbrachten dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Am Montagnachmittag folgte ein Besuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Seit dem 27. Dezember sind in ganz Österreich rund 85.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige unterwegs. Stellvertretend besuchten heute Anna, Peter, Leopold, Amelie und Johanna den Leiter der Erzdiözese im Erzbischöflichen Palais. Dieser würdigte das Engagement der Kinder. Mit ihrem Gesang öffneten sie Türen und Herzen, sagt der ernannte Bischof.

Grünwidl war als Kind selbst Sternsinger. Später fungierte er als Begleiter. “Diese weltweite Solidarität, wie sie die Dreikönigsaktion immer im Blick hat, finde ich sehr wichtig und entscheidend für ein gutes Miteinander hier auf unserem Planeten”, zitiert ihn die Kathpress.

Unterstützung für rund 500 Projekte

Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jährlich rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens liegt heuer auf Tansania.

Am Nachmittag wurde eine Sternsinger-Delegation von Kanzler Stocker empfangen. “Als fester Bestandteil unserer christlichen Tradition stehen die Sternsinger für gelebte Nächstenliebe, Solidarität und Verantwortung füreinander. Es war mir eine große Freude, sie heute im Bundeskanzleramt willkommen zu heißen”, teilte Stocker im Anschluss mit.

Am Dienstag bekommt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Besuch der Heiligen drei Könige. Bis 6. Jänner sind die Sternsingerinnen und Sternsinger in den nahezu 3.000 österreichischen Pfarren unterwegs. Rund zwei Drittel von ihnen sind Mädchen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
42
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
38
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
35
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
27
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
24
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 