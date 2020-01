STF: Einsatz für doppelte Staatsbürgerschaft geht weiter

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit wird die neue österreichische Bundesregierung an ihren Taten messen. Es sei grundsätzlich zu begrüßen, dass das Thema Südtirol im Koalitionsabkommen wieder festgeschrieben wurde und sich auch die neue Regierung zum Ausbau der Autonomie bekennt. “Die doppelte Staatsbürgerschaft für die Südtiroler ist ein solch wesentlicher Baustein zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der Autonome, die auch bewußt im Autonomie-Konvent festgeschrieben wurde, da sie den Südtirolern die Möglichkeit gibt, autonom über die eigene Staatsbürgerschaft zu entscheiden und gleichzeitig den bilateralen Charakter der Autonomie festigt.”

“Die Süd-Tiroler Freiheit wird sich daher auch weiterhin mit Nachdruck für die Umsetzung dieses für Südtirol so wichtigen Anliegens einsetzen. Im Zuge des bevorstehenden Brexit wird Österreich ohnehin sein Staatsbürgerschaftsgesetz überarbeiten müssen. Ziel ist es daher, bei dieser Reform auch eine Lösung für Südtirol zu finden. Mit der Gründung der parteiübergreifenden Plattform „inoes“ (Initiative österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler) ist bereits eine wichtige Grundlage geschaffen worden, um die doppelte Staatsbürgerschaft parteiübergreifend voranzutreiben. Erste erfolgreiche Gespräche wurden diesbezüglich bereits im Dezember in Wien geführt”, so die Bewegung.