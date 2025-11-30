Aktuelle Seite: Home > Politik > STF hält Klausur in Klausen
25 neue Maßnahmen, um Basisarbeit zu stärken

STF hält Klausur in Klausen

Sonntag, 30. November 2025 | 17:44 Uhr
Von: mk

Klausen – Die Süd-Tiroler Freiheit hielt am Samstag eine ganztägige Klausurtagung in Klausen ab. Ziel war es, die politische Basisarbeit zu verstärken, bestehende Ortsgruppen auszubauen und neue Gruppen in allen Landesteilen zu gründen. „Wir wollen künftig noch näher bei den Bürgern sein und den direkten Kontakt zu intensivieren“, erklärt Werner Thaler, Leitungsmitglied der Süd-Tiroler Freiheit. Die Bewegung ist als einzige Oppositionskraft in Südtirol landesweit flächendeckend mit Bezirken und Ortsgruppen organisiert und stellt derzeit 69 Gemeinderäte. Nun sollen zusätzliche Strukturen entstehen, um die Mitarbeit vor Ort noch besser zu organisieren.

Im Rahmen der Klausur wurden über 25 konkrete Maßnahmen beschlossen, um die aktive Mitarbeit der Mitglieder zu stärken und neue ehrenamtliche Mitstreiter zu gewinnen. Dabei wurde unter anderem festgelegt, dass der gezielte Aufbau neuer Ortsgruppen vorangetrieben wird, insbesondere in jenen Gemeinden, in denen es bereits aktive Mitglieder oder Gemeinderäte gibt. Ebenso sollen in jedem Bezirk jährliche Treffen für Neumitglieder organisiert werden, um neue Interessierte besser einzubinden und ihnen einen direkten Zugang zur Bewegung zu ermöglichen.

Regelmäßige Orts- und Bezirkstreffen – sowohl politisch ausgerichtet als auch im Sinne von kameradschaftlichen Begegnungen – sollen künftig für einen kontinuierlichen Austausch sorgen. Auch ist vorgesehen, einmal pro Jahr eine umfassende Mitglieder-Umfrage durchzuführen, um Rückmeldungen zur aktuellen Arbeit zu erhalten, Verbesserungspotentiale zu erkennen und jene Mitglieder zu erfassen, die sich aktiv einbringen möchten. Zusätzlich wird ein breiteres Mitgliedernetzwerk aufgebaut, das auch unabhängig von der Politik gegenseitige Unterstützung bieten soll.

„Von Jänner bis März werden die Ergebnisse der Klausur in allen Bezirken vorgestellt. Bei diesen Treffen wird jeweils ein Landtagsabgeordneter anwesend sein und gemeinsam mit der Basis die Umsetzung der Maßnahmen begleiten“, betont Werner Thaler. Die Bezirks- und Ortssprecher erhalten zudem neue Musterunterlagen und Informationspakete, um die lokale Aufbauarbeit effektiv zu stärken.

