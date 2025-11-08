Aktuelle Seite: Home > Politik > STF kritisiert Regierungskommissariat
Bricht der Hüter der Zweisprachigkeit selbst die Regeln?

STF kritisiert Regierungskommissariat

Samstag, 08. November 2025 | 16:05 Uhr
Werner-Thaler-STF
STF
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das Regierungskommissariat, das eigentlich über die Einhaltung der Zweisprachigkeitsbestimmungen wachen sollte, hat auf eine deutschsprachige Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit ausschließlich in italienischer Sprache geantwortet. Die Bewegung zeigt sich empört. Außerdem fehle Unterschrift, heißt es in einer Aussendung.

„Dass gerade jene Behörde, die den Bürgern die Verwendung ihrer Muttersprache garantieren sollte, selbst gegen dieses Grundrecht verstößt, ist ein handfester Skandal!“, erklärt Werner Thaler, Landesleitungsmitglied und gesetzlicher Vertreter der Süd-Tiroler Freiheit.

Die Bewegung erinnert daran, dass die Zweisprachigkeit in Südtirol verfassungsrechtlich garantiert ist und für alle staatlichen Ämter gilt. „Selbstverständlich auch für das Regierungskommissariat“, so die Bewegung

Wenn selbst diese Institution meine, sich nicht an die Vorschriften halten zu müssen, dann sei das keine Nachlässigkeit mehr, sondern eine offene Provokation gegenüber der deutschsprachigen Bevölkerung, betont Werner Thaler.

Die Süd-Tiroler Freiheit hat das zuständige Landesamt offiziell ersucht, beim Regierungskommissariat zu protestieren und eine Erklärung für dieses grobe Fehlverhalten einzufordern.

„Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung hier klar Stellung bezieht. Wer für die Einhaltung der Zweisprachigkeit verantwortlich ist, darf sie nicht selbst mit Füßen treten“, unterstreicht Thaler abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
143
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
52
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
48
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
48
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Kommentare
27
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 