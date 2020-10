STF: Maskenpflicht im Freien nur für Einheimische? – VIDEO

Bozen – Die Südtiroler Freiheit findet, dass in Sachen Maskenpflicht im Freien mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn während die Einheimischen von Polizisten in Zivil überwacht und streng bestraft würden, hätten Migranten völlige Narrenfreiheit. „Im Bahnhofspark lungern Gruppen von Ausländern den ganzen Tag ohne Masken herum und randalieren in den Straßen, ohne dass die Polizei durchgreift“, erklärt die Bewegung.

In Bozen patrouilliere die Polizei seit dieser Woche in Zivil, um Bürger zu strafen, wenn sie keine Maske tragen. Einigen Bürgern wurden bereits Strafen von bis zu 400 Euro auferlegt, weil sie im Freien keine Maske aufhatten. „Viele Bürger sind stinksauer, und das aus gutem Grund“, erklärt die Bewegung. Erst diese Woche sei es in der Süd-Tiroler Straße in Bozen erneut zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Ausländer am helllichten Tag – ohne offensichtlichen Grund – herumgeschrien und die Türscheiben eines Büros eingetreten habe.

Als die Polizei gekommen sei, um den Mann zur Rede zu stellen, habe sich dieser mitten auf die Straße hingekniet, um zu Allah zu beten. Der Täter sei nicht verhaftet worden und ohne Mund-Nasen-Schutz vom Platz gegangen.

Diese Ungleichbehandlung sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse beendet werden, fordert die Südtiroler Freiheit.