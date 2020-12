STF: “Neofaschistische Partei in der Regionalregierung”

Bozen – Entsetzt zeigt sich die Abgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz Tammerle, über den Wechsel des Regionalregierungsmitgliedes Claudio Cia zur Rechtspartei „Fratelli d’Italia“. “Jene Partei, die die Südtirol-Autonomie am liebsten abschaffen würde und immer wieder mit neofaschistischem Gedankengut auffällt.” Atz Tammerle fordert eine sofortige Umbildung der Regionalregierung.

“Vertreter von Fratelli d’Italia, der auch Giorgia Meloni und Alessandro Urzì angehören, hegen einen regelrechten Hass gegenüber den Südtirolern, erkennen die Schutzmachtfunktion Österreichs nicht an und sind bereits mit der ungeheuerlichen Forderung aufgefallen, dass die Südtiroler, die sich Italien nicht unterordnen wollen, über den Brenner auswandern sollen. Damit nicht genug, wollte die Rechtspartei auch das Hissen der Tiroler Fahne in Südtirol verbieten lassen. Südtirolfeindlicher geht es wohl kaum mehr”, so Atz Tammerle.

“Nun sitzt ein Vertreter dieser Partei in der Regionalregierung.” Was das für Südtirol bedeutet, könne sich jeder selbst ausmalen. Myriam Atz Tammerle fordert daher die SVP als Regionalregierungsmitglied auf, sich mit allen Mitteln gegen eine Regierungsbeteiligung der „Fratelli d’Italia“ zu wehren.