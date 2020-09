STF: “Neues Mautsystem notwendig”

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit fordert in einer Presseaussendung ein neues Mautsystem, zumal die Südtiroler Brennerautobahn das Stau-Chaos vor den Mautstellen nicht in den Griff bekommen würde.

“Beinahe täglich gibt es Probleme mit den Automaten bei den Mautstellen, die zu enormen Rückstaus führen. Auch gestern bildete sich vor der Mautstelle Sterzing wieder in beide Richtungen ein kilometerlanger Stau, der zu Zeitverzögerungen von bis zu einer Stunde führte. Wenige Kilometer weiter nördlich, an der Mautstelle Schönberg, gab es hingegen überhaupt keine Staus.”, so der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll.

Knoll fordert daher einmal mehr ein gemeinsames Mautsystem zwischen Nord- und Südtirol für die gesamte Brennerautobahn, um derartige Staus zu vermeiden.

“Die Mitarbeiter an den Mautstellen berichten von ständigen Problemen mit den Automaten und einem völlig veralteten Abrechnungssystem, das pro Autofahrer fast doppelt so lange dauert, wie an der Mautstelle in Schönberg. Die Folge davon sind insbesondere an der Mautstelle Sterzing ausgedehnte Staus, die ─ so wie am gestrigen Samstag ─ bis über den Brenner, bzw, bis nach Grasstein zurückreichen.”, erklärt Knoll.

Das gesamte Wipptal sei dadurch einer enormen Belastung ausgesetzt, da sich durch den Ausweichverkehr über die Bundesstraße auch in den Ortsschaften Staus bilden würden.

“Im vereinten Europa muss es möglich sein, dass auf einer grenzüberschreitenden Autobahn ein einheitliches Mautsystem angewendet wird. Es braucht nicht innerhalb weniger Kilometer im Wipptal zwei Durchfahrtsmautstellen.”, schlussfolgert Knoll.