Aktuelle Seite: Home > Politik > STF: “Termin zum Bettenstopp ist einzuhalten”
Debatte um Tourismus

STF: “Termin zum Bettenstopp ist einzuhalten”

Montag, 26. Januar 2026 | 15:40 Uhr
10-08-2018_Bernhard-Zimmerhofer_Privat_006 (1)
stf
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit spricht sich strikt gegen eine Verlängerung der Frist für die Baurechte aus, die vor dem sogenannten „Bettenstopp“ genehmigt wurden.

Die derzeit geltende Regel sieht vor, dass bis zum 22. September 2026 der Baubeginn für genehmigte zusätzliche Gästebetten aus der Zeit vor dem „Bettenstopp“ erfolgen muss, ansonsten würden diese Baurechte verfallen. „Wenn die Politik gesetzte Termine nicht einhält, dann hat das auch mit Vertrauensverlust zu tun, gerade die Politik hat hier großen Aufholbedarf, um Vertrauen bei der Bevölkerung zurückzugewinnen. Der Termin für den Bettenstopp war lange bekannt und wenn die Bauherren bisher nicht aktiv geworden sind, werden sie es dann nach einer Verlängerung wieder nicht sein?“, fragt sich der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer.

Der Landtagspräsident Arnold Schuler, der als damaliger Tourismuslandesrat den „Bettenstopp“ durchgesetzt hat, spricht von insgesamt etwa 12.000 zusätzlichen Betten die noch errichtet werden sollen. „Das wären etwa 100 neue Hotels! Wir hatten zuletzt wieder einen Tourismusrekord von 38 Millionen Nächtigungen, wie weit wollen und können wir noch wachsen? Wir haben weder das zusätzliche Personal, noch sind wir dem massiven zusätzlichen Verkehr gewachsen“, so die Süd-Tiroler Freiheit. Neben dem Eingriff in die Natur- und Kulturlandschaft werde auch der Wasserbedarf zunehmend zu einem Problem.

„Wenn wir die selbst auferlegten Ziele zu Umweltschutz, Raumordnung und Mobilität ernst nehmen, dann darf es so nicht weitergehen“, warnt die Süd-Tiroler Freiheit. Die Bewegung unterstützt deshalb zusammen mit dem Heimatpflegeverband und dem Dachverband für Natur- und Umweltschutz eine „nachhaltige Entwicklung des Landes und folglich ein Ende dieses ausufernden touristischen Baubooms“.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
99
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
47
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
41
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
39
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
36
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 