STF Unterland: “Nein zum Lkw-Großparkplatz”

Bozen – Die Bezirksgruppe Unterland/Überetsch der Süd-Tiroler Freiheit hat sich bei ihrer jüngsten Sitzung unter anderem mit dem geplanten Lkw-Großparkplatz im Unterland befasst. Die Bezirksgruppe bekräftigt ihr Nein zur Anlage: „Das Unterland ist schon genug belastet. Es reicht!“

“Was ist geplant? Die A22 will bis zu 139 LKW-Stellplätze bei der Mautstelle Neumarkt-Auer-Tramin errichten. Dazu Zufahrtsschleifen, Servicegebäude und Sanitäranlagen. Insgesamt soll ein Areal von 2,5 Hektar verbaut werden.” Die Bezirksgruppe der Süd-Tiroler Freiheit lehnt diese Pläne aus mehreren Gründen ab: „Die Autobahnausfahrt ist die erste Visitenkarte, die Gäste und Einheimische vom Unterland zu sehen bekommen. Eine Struktur von dieser Größe ist nicht tragbar. Das Tal ist genug belastet“, betont Stefan Zelger, Gemeinderat in Tramin und Mitglied der Bezirksgruppe. “Die Gemeinderäte der Süd-Tiroler Freiheit im Unterland werden am Thema dranbleiben und sich in ihren Gemeinden entsprechend einbringen.”