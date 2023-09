STF verlangt die Schließung der Landtagsbar – VIDEO

Bozen – Im Landtag ist gestern über die aktuelle Sicherheitslage diskutiert worden. „Anstatt sich um dieses wichtige Anliegen zu kümmern und Lösungen auszuarbeiten, musste die Sitzung jedoch zwei Mal unterbrochen werden, weil die gesamte Landesregierung und ein Großteil der SVP nicht mehr im Sitzungssaal waren“, beschwert sich die Süd-Tiroler Freiheit.

Anstatt ihrer Arbeit nachzukommen, sei die SVP in der Bar gesessen. Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, bezeichnet dieses Verhalten der SVP als skandalös und beschämend und hat von der Landtagspräsidentin die Schließung der Landtagsbar während der Sitzung verlangt.

„Während der Arbeit haben die Abgeordneten im Sitzungssaal zu sein und nicht in der Bar! Es darf niemanden wundern, wenn sich immer mehr Bürger von so einer Politik angewidert abwenden. Es ist an Arroganz und Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten, wenn die SVP-Abgeordneten und die Landesräte lieber in der Bar sitzen, als sich im Landtag um die Probleme der Menschen zu kümmern. Diese Regierung ist am Ende!“, erklärt die Bewegung.

Als die Sitzung nach zwei Unterbrechungen endlich wieder fortgeführt werden konnte, hat der Landtagsabgeordnete Sven Knoll der SVP ihr beschämendes Verhalten vor Augen geführt: „Sie können Ihren Wählern in den nächsten Tagen ja sagen, dass sie wiedergewählt werden möchten, damit sie weiterhin während der Arbeitszeit draußen in der Bar sitzen können…“