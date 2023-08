STF: “Volksbefragung zur Reschenbahn ist erfolgreich gestartet”

Reschen – Die Volksbefragung zum Bau der Reschenbahn ist gestartet und stößt auf großes Interesse. Dies schreibt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung. “Bereits am ersten Tag haben sehr viele Bürger online an der Abstimmung teilgenommen. Bis zum 5. September können alle Bürger am Reschen (Nauders, Reschen, Graun, Langtaufers und St. Valentin) an der grenzüberschreitenden Volksbefragung teilnehmen. Die Reschenbahn wäre ein enormer Gewinn für die gesamte Reschenregion und würde die Straße nachhaltig entlasten. Die von der Landesregierung angekündigte Einrichtung einer Busverbindung zwischen Mals und Landeck ist zwar zu begrüßen, sie ist aber kein Ersatz für eine direkte Zugverbindung und somit lediglich als zeitlich begrenzte Übergangslösung zu betrachten. Die Zukunft liegt auf der Schiene und nicht auf der Straße.”

“Durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Südtiroler Freiheit und der FPÖ-Tirol ist es gelungen, die Reschenbahn zu einem grenzüberwindenden Thema zu machen und die Bevölkerung im Norden und Süden Tirols dafür zu interessieren”, so die Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Gudrun Kofler. Nun gelte es die Bevölkerung am Reschen mit einer Volksbefragung einzubinden.

Am kommenden Mittwoch, den 30. August, organisieren die Süd-Tiroler Freiheit und die FPÖ-Tirol, ab 20.00 Uhr, im Vereinshaus von Graun einen gemeinsamen Info-Abend zur Reschenbahn. Dabei können die Bürger vom Reschen auch an der Abstimmung teilnehmen.

“Durch die Reschenbahn kann die Vinschgaubahn direkt an die Schweiz angeschlossen werden und die großen Skigebiete und Tourismusorte entlang der Strecke könnten direkt an die Bahn angebunden werden. Gemeinsam wollen wir dieses wichtige Bahnprojekt endlich auf Schiene bringen”, so die Bewegung.