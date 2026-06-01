Stichwahl zwischen Rechts- und Linkskandidat in Kolumbien

Von: APA/dpa/Reuters

Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien geht in eine Stichwahl zwischen dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella und dem linken Senator Iván Cepeda. Nach Auszählung von knapp 99,5 Prozent der Stimmen kam De la Espriella auf 43,7 Prozent und Cepeda auf knapp 41 Prozent, teilte die Wahlbehörde mit. Da keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte, fällt die Entscheidung über das Präsidentenamt erst in der Stichwahl am 21. Juni.

Rund 41 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, einen Nachfolger Petros zu wählen, der nach der Verfassung nicht erneut kandidieren durfte. Die Abstimmung galt auch als Entscheidung darüber, ob Kolumbien den von Petro eingeschlagenen Kurs mit höheren Sozialausgaben und Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen fortsetzt oder einen konservativeren Weg einschlägt.

Konservative Senatorin Valencia weit abgeschlagen

Die konservative Senatorin Paloma Valencia, die vor der Wahl ebenfalls zu den aussichtsreichsten Bewerbern gezählt hatte, landete mit knapp sieben Prozent der Stimmen deutlich hinter den beiden Spitzenkandidaten. Der 63-jährige Cepeda, der in den Umfragen vor der Wahl noch geführt hatte und als Verbündeter Petros gilt, tritt für das Regierungslager an und will den Reformkurs Petros fortsetzen. Der 47-jährige De la Espriella wirbt dagegen für einen harten Sicherheitskurs, einen schlankeren Staat und ein kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen.

Umfragen zufolge dürfte Cepeda in der Stichwahl einen schweren Stand haben, da sich die Wähler des rechten und der Mitte zuzuordnenden Lagers nun hinter De La Espriella vereinen könnten. Die relativ niedrige Wahlbeteiligung im ersten Durchgang – nur etwas mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten nahm teil – könnte beiden Kandidaten jedoch Spielraum bieten, zusätzliche Wähler zu mobilisieren.

Petro-Lager stellt Vorabergebnisse infrage

Nach Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse äußerten sowohl Petro als auch Cepeda Zweifel am Schnellzählungsergebnis. Petro schrieb in einem Post auf der Plattform X von angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählungssoftware und dem Wählerregister. Belege legte er zunächst nicht vor.

Auch Cepeda erklärte der Zeitung “El Tiempo” zufolge, seine Kampagne prüfe Hinweise auf eine bislang unbestimmte Zahl von Wahllokalen, in denen es nach ersten Berichten zu ungewöhnlichen Abstimmungsergebnissen gekommen sein soll. Zu den Ergebnissen des Wahlabends werde er sich erst äußern, wenn die offiziellen Auszählungskommissionen ihre Arbeit abgeschlossen hätten. Die am Wahlabend veröffentlichten Vorabergebnisse gelten in Kolumbien üblicherweise als sehr verlässlich und weichen meist nur geringfügig vom späteren amtlichen Endergebnis ab.

Sicherheitslage prägte den Wahlkampf

Der Wahlkampf war zuletzt von einer angespannten Sicherheitslage überschattet worden. Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu mehreren Anschlägen, bei denen Zivilisten, Soldaten und Polizisten getötet oder verletzt wurden. Die Leiterin des Kolumbien-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Kristin Wesemann, hatte zuletzt von “einer der schwersten Gewaltwellen der letzten Jahre” gesprochen.

Petro war 2022 als erster linker Präsident in der Geschichte Kolumbiens gewählt worden. Während seine Anhänger auf sinkende Armutszahlen, höhere Sozialausgaben und Mindestlohnerhöhungen verweisen, werfen Kritiker ihm vor, mit seinem Vorhaben eines “totalen Friedens” keinen entscheidenden Durchbruch gegen bewaffnete Gruppen erreicht zu haben.