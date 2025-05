Stichwahlen am Sonntag: Region ruft zur Wahl auf

Von: luk

Bozen – Im Hinblick auf die bevorstehenden Stichwahlen am kommenden Sonntag im Rahmen der Gemeinderatswahlen in Trentino-Südtirol richtet der Präsident der Region, Arno Kompatscher, einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen:

„Nur wer bei den Wahlen am kommenden Sonntag seine Stimme abgibt, kann sich am Entscheidungsprozess beteiligen und beeinflusst die Richtung, in die sich die Stadt entwickeln soll”, unterstreicht Kompatscher. „Es ist nicht egal, wer an der Spitze einer Gemeinde steht. Entscheidungen, die im Rathaus gefällt werden, entfalten ihre Wirkung in jedem Haushalt.“

„Je mehr Menschen am Sonntag zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben, desto größer ist die Legitimation der Gewählten und der künftigen Stadtregierung”, unterstreicht der Region. In diesem Sinne wünsche er sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den zu Wählenden eine gute Wahl.

Der Vizepräsident und Landesrat für die lokalen Körperschaften, Franz Locher, hebt die Bedeutung der Stichwahlen für das demokratische Leben in den Gemeinden hervor. “Sie stellen einen zentralen Moment für die bürgerliche Mitwirkung und die Ausrichtung der künftigen Gemeindeverwaltung dar. Die Stichwahlen bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Sie sind ein konkreter Ausdruck der gelebten Demokratie, der die individuelle Stimme aufwertet und das Zugehörigkeitsgefühl stärkt“, erklärt Locher.

Zudem unterstreicht Locher erneut, dass eine Kandidatur ein sichtbares Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein sei.

„Wer sich in den Dienst der Gemeinschaft stellt – so Locher weiter – leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der eigenen Gemeinde und zum guten Funktionieren der demokratischen Institutionen. Ich danke allen Kandidatinnen und Kandidaten herzlich für ihre Einsatzbereitschaft und ihren Mut. Wahlen – so Locher abschließend – sind nicht nur ein demokratisches Ritual, sondern eine echte Gelegenheit, gemeinsam die Zukunft unserer Gemeinschaften zu gestalten.“

Die Wahllokale sind am Sonntag, den 18. Mai 2025, von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.