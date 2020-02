Stilfser Joch: Der Landtag sagt Nein zum Tunnel

Bozen – Der Landtag hat heute dem Beschlussantrag der Grünen zum Stilfser Joch-Tunnelprojekt einstimmig zugestimmt und spricht sich klar gegen jede Form von Tunnel mit Shuttlezügen aus, die der Beförderung von Autos und Lastwagen dienen sollen.

“Die Region Lombardei drängt seit Jahren auf den Bau eines Tunnels unter dem Stilfser Joch zwischen dem Vinschgau und dem Veltlin. Die Wirtschaftslobbys der Lombardei und die lombardische Lega-Regionalregierung selbst haben einen Straßentunnel angestrebt, gegen den sich Südtirol stets gewehrt hat. Kürzlich hat jedoch ein lombardisches Unternehmen im Dienste der Region Lombardei eine Meinungsumfrage im Obervinschgau durchgeführt. Dabei ging es um einen Eisenbahntunnel, der jedoch im Dienste des Straßenverkehrs stehen sollte. Als Musterbeispiel für das Stilfser Joch erwähnt die Umfrage die beiden bereits in der Schweiz verkehrenden Shuttlezüge Simplon und Vereina. Diese Autoverladesysteme haben die Möglichkeit, verschiedene Arten von Fahrzeugen, darunter auch schwere Fuhrwerke, mit einer beträchtlichen Kapazität zu befördern: Am Simplon beispielsweise wurden 2015 1,2 Millionen Fahrzeuge mit einem Shuttle-Zug transportiert”, so die Grünen.

Die Grüne Fraktion hat daher den Landtag aufgefordert, sich klar gegen jegliche Variante auszusprechen, bei der Züge als Feigenblatt zur Förderung des Straßenverkehrs benutzt werden. “Der Schienenverkehr muss einer nachhaltigen Mobilität dienen und darf nicht zum Magneten für zusätzlichen Leicht- oder Schwerverkehr werden“, kommentiert der Erstunterzeichner Riccardo Dello Sbarba, „das Ziel gewisser Kreise in der Lombardei ist es, das alte Projekt einer neuen alpenquerenden Straßentransitstrecke zwischen Ulm und Mailand zu realisieren, die den Obervinschgau in einem Meer von Lastwagen ertränken würde”.

Der Landtag hat einstimmig jenen beschließenden Teil des Grünen Antrags genehmigt, der das Land dazu verpflichtet, jegliche geplante Eisenbahnverbindung zwischen dem oberen Vinschgau und dem Veltlin, die den Transport von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Straßenfahrzeugen auf Zügen vorsieht, abzulehnen.

SVP zum Tunnel Vinschgau-Veltlin: “Nein bleibt Nein”

“Die SVP hat sich stets vehement gegen einen Straßenverkehrstunnel zwischen dem oberen Vinschgau und der Alta Valtellina ausgesprochen und vor drei Jahren hat die Südtiroler Landesregierung mit einem entsprechenden Beschluss das ‘Nein’ zum Straßentunnel bestätigt. Wenn es den Grünen jedoch besser geht, wenn wir unseren Beschluss noch einmal bekräftigen, dann kommen wir ihnen hier gerne entgegen“, sagt SVP-Fraktionsvorsitzender Gert Lanz.

Die Südtiroler Volkspartei habe deshalb dem abgeänderten Beschlussantrag der Grünen zugestimmt und sich somit noch einmal gegen genannten Straßenverkehrstunnel ausgesprochen. “Eine mögliche Eisenbahnverbindung – über die derzeit viel diskutiert wird – sollte nur für Personenzüge und keinesfalls für Autozüge realisiert werden. Vorrangiges Ziel muss die Reduzierung des Straßenverkehrs im Großraum Obervinschgau-Reschen-Graubünden-Valtellin bleiben und unter dieser Zielsetzung werden jetzt mögliche bahngebundene Systeme im Rahmen eines nachhaltigen Gesamtmobilitätskonzeptes analysiert“, informiert Lanz. So werde derzeit auch über die Verbindung Mals – Scoul gesprochen, die für Südtirol eine mögliche und realisierbare Variante wäre.