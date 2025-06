„Stolz sichtbar machen, Teilhabe stärken“

Von: mk

Bozen – „Den Disability Pride Month zu feiern bedeutet, stolz auf die eigene Identität und den eigenen Weg zu sein – trotz oder gerade wegen bestehender Barrieren. Sichtbarkeit ist der erste Schritt zur Teilhabe“, erklärt Brigitte Hofer, Gleichstellungsrätin und Vorsitzende des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zum Auftakt des Disability Pride Month in Südtirol.

Der Disability Pride Month, der im Juli begangen wird, erinnert an die Unterzeichnung des Americans with Disabilities Act (ADA) im Juli 1990 – ein Meilenstein in der Geschichte der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Er ist Anlass, Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt zu stellen. Auch in Südtirol wird mit einer Sensibilisierungskampagne ein sichtbares Zeichen gesetzt – mit einem Video, das in den FLIRT-Zügen und auf den digitalen Totems im Landtag ausgestrahlt wird, sowie mit begleitenden Postkarten mit positiven Botschaften.

Im Video erzählen Mitglieder des Monitoringausschusses persönlich, was der Disability Pride für sie bedeutet ehrlich, emotional und kraftvoll. Die Ausstrahlung in den Zügen der STA wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsressort unter Landesrat Daniel Alfreider ermöglicht.

„Der Monitoringausschuss hat einstimmig beschlossen, sich aktiv am Disability Pride Month zu beteiligen“, erklärt Hofer. „Wir wollen ein klares Zeichen setzen: Menschen mit Behinderungen gehören mit ihrer Stimme, ihrer Perspektive und ihrem Stolz zu unserer Gesellschaft.“

„Der Disability Pride zeigt, wie wichtig Selbstachtung und Anerkennung sind“, sagt Priska Garbin, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. „Stolz schafft Raum für Respekt und Zugehörigkeit.“

Die Kampagne wird begleitet von Postkarten mit Aussagen wie „Jeder Mensch zählt – Vielfalt macht uns stark!“ oder „Barrierefreiheit bedeutet Freiheit für alle!“ – Botschaften, die zum Innehalten, Perspektivwechsel und zur Wertschätzung von Vielfalt im Alltag einladen.

„Der Disability Pride Month erinnert uns daran, dass Menschen mit Behinderungen allen Grund haben, stolz auf sich zu sein auf ihre Identität, ihre Erfahrungen und ihre Sichtweise“, betont Hofer abschließend. „Diesen Stolz sichtbar zu machen, ist eine klare Botschaft an die Gesellschaft und ein starkes Zeichen für Teilhabe, Respekt und Inklusion.“

Hierzu einige Stimmen aus dem Südtiroler Monitoringausschuss:

• „Der Disability Pride Mont ist ein Moment, um meine Rechte einzufordern“ (Greta Bortolotti)

• „Es bedeutet für mich, dass wir ein wichtiger Bestandteil des Ganzen sind und ich bin stolz darauf, dafür kämpfen zu dürfen“ (Elisabeth Covi)

Die Kampagne ist Teil der Sensibilisierungsarbeit des Südtiroler Monitoringausschusses und der Antidiskriminierungsstelle und ein sichtbares Zeichen für gelebte Inklusion in allen Lebensbereichen.