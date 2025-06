Straßennamen von Frauen und die Mietpreisbindung

Von: Ivd

Bozen – In der jüngsten Plenarsitzung des Südtiroler Landtags standen zwei wichtige Themen zur Diskussion: die Benennung von Straßen nach Frauen und die Förderung des Mietmarktes durch Preisbindungen.

Straßennamen von Frauen

Der Antrag von Sandro Repetto (Demokratische Partei) fordert, mehr Straßen nach bedeutenden Frauen zu benennen, um deren historische Beiträge sichtbarer zu machen. Laut Repetto ist der Anteil an Straßennamen für Frauen in Südtirol im Vergleich zu Männern gering, was eine Diskriminierung widerspiegle. Die Übersetzung des Leitfadens „Frauenbiografien und Straßennamen“ ins Italienische und die Förderung von mehr weiblichen Toponomastiken sollen ein Schritt in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit im öffentlichen Raum sein.

Der Antrag fand breite Zustimmung, insbesondere von den Grünen und der SVP, die betonten, wie wichtig es sei, positive weibliche Vorbilder zu schaffen. Kritisch äußerte sich jedoch Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia), die den Antrag als nicht ausreichend erachtete und auf die umstrittene Benennung des „Hügels der Weisen“ verwies. Der Antrag wurde mit 32 Ja, 1 Nein und 1 Enthaltung angenommen.

Mieten mit Preisbindung

Ein weiterer Antrag von Brigitte Foppa (Grüne) und anderen zielt darauf ab, das Mieten von Wohnungen in Südtirol zu fördern und die Preisbindung für Mietwohnungen zu verbessern. Foppa betonte, dass der Anteil der Haushaltsausgaben für Mieten in den letzten Jahren erheblich gestiegen sei. Angesichts des Fehlens eines funktionierenden Mietmarkts müsse der Fokus auf leistbare Mietwohnungen gelegt werden, um junge Fachkräfte in Südtirol zu halten.

Der Antrag fordert, dass vor dem Abschluss von Mietverträgen eine Prüfung des Mietbedarfs in den Gemeinden vorgenommen wird. Zudem soll die Durchführungsverordnung zu Wohnungen mit Preisbindung angepasst werden, um auch den Mietmarkt stärker zu berücksichtigen. Paul Köllensperger (Team K) wies darauf hin, dass das Angebot an Mietwohnungen in Südtirol sehr begrenzt sei, und sprach sich für ein öffentliches Wohnbauprogramm nach dem Wiener Modell aus. Die Debatte über das Thema wird am Nachmittag fortgesetzt.