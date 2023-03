Studierende im Landtag: Der soziale Wohnbau im Fokus

Bozen – Rund 25 Studierende der Universität Innsbruck nahmen heute im Landtag in Bozen an dem Seminar „Landesgesetze zum sozialen Wohnbau – Vom Zusammenspiel zwischen Gesetzgebung und Verwaltung“ teil, das der Landtag in Zusammenarbeit mit dem Institut für italienisches Recht der Universität Innsbruck und der Organisation el§a – The European Law Students‘ Association Innsbruck – Italian Affairs veranstaltet hat.

„Wenn der Plenarsaal des Landtags in einen Universitätshörsaal ‚verwandelt‘ wird, zeigt das auf”, sagte Landtagspräsidentin Rita Mattei zur Begrüßung der Studierenden und Vortragenden, „dass es nicht darauf ankommt, welcher institutionelle Rahmen genutzt wird, sondern dass es viel mehr auf den Inhalt ankommt, über den debattiert wird und der vertieft werden soll.“

Im ersten Expertenbeitrag gab dann Waltraud Deeg, Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, einen Überblick über die „Landesgesetzgebung zum Thema Wohnen“ und verwies dabei auch auf Neuerungen. Anschließend wurden Fallstudien präsentiert: Stefan Walder und Rainer Giovanelli, Direktor sowie stellvertretender Direktor der Abteilung Wohnungsbau, befassten sich in ihrem Beitrag mit der Wohnbauförderung bzw. mit dem entsprechenden Landesgesetz Nr. 13/1998 und dessen Umsetzung und Anwendungspraxis.

Christina Bacher, Direktorin der Mieterservicestelle Bozen, ging in ihrem Referat indes auf „Das Wohnbauinstitut: Aufgaben des Wobi und Zuweisungsverfahren und Mietverhältnisse“ ein.

Abschließend gab es für die Studierenden noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die von den Referierenden beantwortet wurden.