SÃ¼d-Tiroler Freiheit kandidiert wieder in Brixen!

Brixen – Die Süd-Tiroler Freiheit wird nach vier Jahren Oppositionsarbeit in Brixen erneut zur Gemeindewahl antreten. “Mit einem breitgefächerten Programm strebt die Süd-Tiroler Freiheit den Wiedereinzug in den Gemeinderat an und möchte den Bürgern von Brixen eine patriotische sowie bürgerfreundliche Alternative bieten”, heißt es in einer Aussendung.

Als Bürgermeisterkandidat präsentiert die Süd-Tiroler Freiheit mit Konrad Unterfrauner (67) einen erfahrenen Unternehmer aus Sarns. Neben dem amtierenden Gemeinderat Stefan Unterberger (22, Buchhalter) stellen sich Thomas Brunner (32, Angestellter, Tschötsch), Michela Comploi Larcher (49, selbstständige Unternehmerin, St. Andrä) sowie der in Brixen aufgewachsene Dr. med. Andreas Tutzer (46, Arzt) zur Wahl.

„Die Tätigkeit der Ratsfraktion der Süd-Tiroler Freiheit kann sich mit über 60 Anfragen sowie mehreren Beschlussanträgen sehen lassen. Wir haben eine engagierte und konstruktive Oppositionspolitik betrieben“, erklärt Unterberger.

Wichtige Schwerpunkte des Programms sind die Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, die Stärkung des Gemeinderates, eine verbesserte Verkehrsgestaltung in der Stadt für alle Verkehrsteilnehmer, die Wiederherstellung der Sicherheit in Brixen sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.