Süd-Tiroler Freiheit stellt erstmals Bürgermeisterkandidatin

Von: mk

Tscherms – Die Süd-Tiroler Freiheit wird bei den kommenden Gemeinderatswahlen in Tscherms erstmals mit einer eigenen, jungen Bürgermeisterkandidatin antreten. Insgesamt acht Kandidaten kandidieren für die Bewegung in der Burggräfler Gemeinde.

„Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, schreibt die Ortsgruppe der Süd-Tiroler Freiheit Tscherms in einer Medienaussendung. Nach einem Stammtisch im November vergangenen Jahres, der Gründung einer Ortsgruppe und vielen weiteren Treffen sei es gelungen, eine achtköpfige, buntgemischte Gruppe für die kommenden Gemeinderatswahlen in Tscherms zusammenzustellen. Bürgernahe, bodenständig und aufrichtig wolle man in Tscherms zu einem positiven Wandel beitragen.

„Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Politik sind in den vergangenen Jahren in Mitleidenschaft gezogen worden. Dem kann nur mit aktivem Handeln entgegengewirkt werden“, so die Ortsgruppe. Vor allem würden den Kandidaten die Aufwertung von Bürgernähe und Transparenz, die Förderung des Ehrenamtes, die Unterstützung von Familien und der Schutz von Identität und Sicherheit am Herzen liegen. Mit Kandidaten jeder Altersgruppe und aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern könnten die verschiedenen Interessen vertreten, Bedürfnisse aufgegriffen und Ansprechpartner angeboten werden. Besonders steche hervor, dass die Hälfte der Kandidaten Jugendkandidaten, sprich unter 30 Jahre alt, sind.

Erstmals STF-Bürgermeisterkandidatin in Tscherms

Unter den Jugendkandidaten findet sich auch die Kandidatin für das Bürgermeisteramt – die amtierende Gemeinderätin Melanie Mair, 27 Jahre alt, von Beruf Juristin. „Es ist uns wichtig, den Bürgern eine Alternative zu bieten und in stetem Austausch und Kontakt das Beste aus unserer Heimatgemeinde Tscherms herauszuholen“, betont die Bürgermeisterkandidatin. Ihre durch Ausbildung, Beruf und politische Tätigkeit erworbenen Kenntnisse wolle sie vollumfänglich für ihre Heimatgemeinde einbringen. „Es ist Zeit, dass im Rathaus von Tscherms neuer Schwung einkehrt“, ist Mair überzeugt.

Die Kandidaten:

Melanie Mair, 27, Juristin – Bürgermeisterkandidatin

Verena Golser, 20, Kellnerin

Manuel Gruber, 25, Verkäufer

Thomas Gander Siller, 67, Geschäftsführer der Firma Profanter – freier Kandidat

Michael Haller, 22, Milch-Technologe

Berta Schwienbacher, 86, Altenpflegerin in Rente

Gertrud Ennemoser Pixner, 73, Hausfrau

Federico Garbellini, 38, Programmierer – freier Kandidat