Südkoreas Ex-Verteidigungsminister Kim verhaftet

Demonstranten vor dem Parlament in Seoul

Von: APA/dpa

Südkoreas Staatsanwaltschaft hat Ex-Verteidigungsminister Kim Yong-hyun verhaften lassen. Laut Nachrichtenagentur Yonhap wird gegen Kim wegen Hochverrats ermittelt. Der 65-Jährige, der am Mittwoch seinen Rücktritt anbot und am Folgetag durch einen neuen Minister ersetzt wurde, war ein offener Befürworter der inzwischen zurückgenommenen Entscheidung von Präsident Yoon Suk-yeol, das Kriegsrecht auszurufen. Laut Berichten war Kim gar der Drahtzieher hinter dem Beschluss.

Am späten Dienstagabend (Ortszeit) hatte Präsident Yoon Suk-yeol überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt und es wenige Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben. Es war das erste Mal seit dem Übergang Südkoreas zur Demokratie Ende der 1980er Jahre, dass das Staatsoberhaupt des Landes das Kriegsrecht verhängte.

Am Samstagabend scheiterte ein Antrag der Opposition über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Yoon Suk-yeol im Parlament. Kurz vor der Abstimmung hatten nahezu sämtliche Abgeordnete der Regierungspartei den Plenarsaal verlassen, um diese zu boykottieren. Am Ende gaben nur 195 der 300 Parlamentarier ihre Stimme ab. Damit verfehlte der Antrag das Quorum um fünf Stimmen.

Yoon bleibt also vorerst Präsident. Doch der öffentliche Druck gegen den 63-Jährigen dürfte auch in den kommenden Tagen nicht nachlassen. Vor dem Parlamentsgebäude hatten sich am Samstagabend laut Schätzungen von Yonhap 100.000 Menschen versammelt, um lautstark den Rücktritt des Präsidenten zu fordern. Die Opposition wirft Yoon Verfassungsbruch vor.

Der Präsident hatte sich am Samstag für die Ausrufung des Kriegsrechts bei seinen Bürgern entschuldigt. “Es tut mir sehr leid und ich möchte mich aufrichtig bei den Menschen entschuldigen, die schockiert waren”, sagte Yoon in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. “Ich überlasse es meiner Partei, Maßnahmen zu ergreifen, um die politische Situation in Zukunft zu stabilisieren, einschließlich der Frage meiner Amtszeit.” Yoon stand vor der südkoreanischen Flagge und verneigte sich nach seinen kurzen Ausführungen. Kurz danach bekräftigte der Chef von Yoons Partei, Han Dong-hoon, ein Rücktritt des Staatschefs sei unvermeidlich.