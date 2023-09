„Südtirol zusammenhalten – wir haben die konkreten Antworten“

SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher in seiner Rede auf Schloss Sigmundskron

Bozen – SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten begehen gemeinsam auf Schloss Sigmundskron den „Tag der Autonomie“ – Live-Übertragung der Rede des Landeshauptmannkandidaten Arno Kompatscher über verschiedene Medienkanäle.

„Wir werden weiterhin konkrete Antworten geben“, meinte SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher heute in seiner Rede auf Schloss Sigmundskron, „und nicht falsche Versprechungen machen: Den Populismus überlassen wir anderen.“ Die Rede wurde live über verschiedene Medienkanäle übertragen. Dabei waren alle SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten sowie als Ehrengast Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder.

Unter dem Motto „Südtirol zusammenhalten“ hat die Südtiroler Volkspartei heute, am „Tag der Autonomie“, auf Schloss Sigmundskron geladen. SVP-Obmann Philipp Achammer ging einführend kurz auf die Autonomie als „große Errungenschaft“ ein – bei welcher niemals die „schnelle Schlagzeile“ im Vordergrund gestanden habe. Silvius Magnago habe ihre Grundlagen schaffen, Luis Durnwalder sie ausgestaltet und Arno Kompatscher sie weitergeführt. „Die Autonomie ist der beste Weg für unser Land.“ Es werde der Südtiroler Volkspartei auch weiterhin um den Ausgleich gehen – man werde Verantwortung übernehmen und nicht leere Versprechungen machen. Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder betonte: „Wir haben viel erreicht – und dürfen dies jetzt nicht leichtfertig verspielen. Wir müssen weiterhin ehrgeizig sein.“

SVP-Landeshauptmannkandidat Arno Kompatscher rief in seiner Rede, die live übertragen worden ist, zur Geschlossenheit in schwierigen Zeiten auf: „Unsere Zeit ist von sehr vielen Herausforderungen geprägt, mit denen wir uns weiterhin auseinandersetzen müssen: Nur wir können darauf Antworten geben!“ Die Südtiroler Volkspartei habe die besten Lösungen. Der lange Weg der Autonomie, das Erreichen eines erfolgreichen Minderheitenschutzes, sei ihre stolze Geschichte. Und selbstbewusst weiter: „Auch in den vergangenen Jahren haben wir viel getan – und viel erreicht.“ Nicht alles sei einfach, aber man müsse weiterhin auf komplexe Fragen konkrete Antworten geben. Nicht einzuhaltende Versprechen, wie sie die Populisten machen, reichten nicht aus.

„Gemeinsam werden wir die Politik, die über die Jahrzehnte Südtirol zum Erfolg geführt und sozialen Frieden garantiert hat, auch in nicht einfachen Zeiten weiterführen“, betonte Arno Kompatscher.

Hauptrede „Südtirol zusammenhalten“ von SVP-Landeshauptmannkandidat Arno Kompatscher