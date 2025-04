Südtiroler Abgeordnete nehmen Abschied vom „Papst der Herzen“

Von: luk

Vatikan – Die SVP-Parlamentarier in der römischen Abgeordneten haben heute von Papst Franziskus Abschied genommen, dem „Papst der Herzen.“ Renate Gebhard, Manfred Schullian und Dieter Steger nahmen bereits gestern an der Gedenkstunde in der Kammer teil und sind heute Morgen wie unzählige trauernde Gläubige an den offenen Sarg des verstorbenen Pontifex im Petersdom getretenen.

„Papst Franziskus hat die Welt bewegt, weil er die Menschen bewegt hat“, erinnert die SVP-Fraktionssprecherin in der Kammer Renate Gebhard. „Sein Vorbild wird weiterhin viele Menschen auf der ganzen Welt inspirieren.“