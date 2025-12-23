Südtiroler Gemeindenverband vergibt Julius-Perathoner-Preis 2026

Von: mk

Bozen – Alle zwei Jahre schreibt der Südtiroler Gemeindenverband den Julius-Perathoner-Förderpreis aus. Der Preis würdigt wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit rechtlichen, wirtschaftlichen, politikwissenschaftlichen, soziologischen, historischen oder kulturellen Fragestellungen im Zusammenhang mit den Südtiroler Gemeinden und Gebietskörperschaften auseinandersetzen.

Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und nach Dr. Julius Perathoner benannt, der von 1895 bis 1922 Bürgermeister von Bozen war. Die Arbeiten können bis 31. Jänner 2026 beim Südtiroler Gemeindenverband eingereicht werden. Zugelassen sind Abschluss- und Forschungsarbeiten jeglicher Art. Die Arbeiten können in deutscher oder italienischer Sprache vorgelegt werden und müssen neu verfasst sein.

Eine Jury aus dem Präsidenten des Verbandes und fünf anerkannten Persönlichkeiten des akademischen und öffentlichen Lebens bewertet die eingereichten Arbeiten und schlägt dem Verwaltungsrat die Preisträgerin oder den Preisträger vor. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des jährlichen Gemeindetages.

Alle nützlichen Informationen und Details zur Einreichung der Arbeiten können auf der Internetseite des Südtiroler Gemeindenverbandes hier eingesehen werden.