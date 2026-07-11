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Werner Wallnöfer übernimmt als CEO, René Ploner startet als COO

Südtiroler Gemeindeverband: Neues Kapitel in der Führung

Samstag, 11. Juli 2026 | 15:15 Uhr
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Von: luk

Bozen – Ab Montag beginnt beim Südtiroler Gemeindeverband ein neues Kapitel in der Führung. Werner Wallnöfer tritt seine Funktion als Chief Executive Officer (CEO) an, René Ploner übernimmt die Aufgabe des Chief Operating Officer (COO).

Mit der neuen Führungsstruktur stärkt der Südtiroler Gemeindeverband seine Organisation und schafft die Voraussetzungen, um die Gemeinden auch künftig als verlässlicher Partner kompetent, effizient und zukunftsorientiert zu begleiten.

Der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, begrüßt die beiden neuen Führungskräfte und betont: „Mit Werner Wallnöfer und René Ploner gewinnen wir zwei Persönlichkeiten mit umfassender Erfahrung, hoher Fachkompetenz und einem ausgeprägten Verständnis für die Anliegen unserer Gemeinden. Gemeinsam werden sie die Weiterentwicklung des Gemeindenverbandes aktiv vorantreiben und die Dienstleistungen für unsere Mitgliedsgemeinden zukunftsorientiert weiter stärken.“ Werner Wallnöfer wird als CEO die strategische und organisatorische Gesamtverantwortung übernehmen. Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklung des Verbandes, die Stärkung der Interessenvertretung der Gemeinden sowie die konsequente Ausrichtung der Dienstleistungen an den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Gemeinden. René Ploner verantwortet als COO die operativen Abläufe und wird insbesondere die internen Prozesse, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie die kontinuierliche Optimierung der Serviceleistungen koordinieren. Ziel ist es, den Gemeinden effiziente, moderne und praxisnahe Unterstützung anzubieten.

Werner Wallnöfer erklärt zu seinem Amtsantritt: „Der Südtiroler Gemeindeverband ist eine starke Institution mit hoher Bedeutung für die Gemeinden unseres Landes. Ich freue mich auf die Aufgabe und darauf, gemeinsam mit den Gemeinden die zukünftigen Herausforderungen aktiv anzugehen und Chancen zu nutzen.“

Auch René Ploner blickt mit Zuversicht auf seine neue Aufgabe: „Moderne Dienstleistungen entstehen dort, wo engagierte Menschen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Zusammen möchten wir den Gemeindenverband als innovativen und leistungsstarken und Partner weiterentwickeln.“

Bezirk: Bozen

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