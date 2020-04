Südtirols eigener Weg: Super-Geräte gegen Infektionsherde

Sie sollen 5.000 Tests am Tag schaffen

Bozen – Ein eigener Südtiroler Weg in Sachen “Phase zwei” will auch epidemiologisch überwacht sein. Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, sollen dazu spezielle Gerätschaften angeschafft werden, die an einem Tag 5.000 Tests auswerten können. Damit sollen potenziellen Infektionsherden schnell erkannt und eingedämmt werden.

Im Landesgesetz werden dazu auch Maßnahmen festgeschrieben, die es im Notfall zulassen, „Aktivitäten einzustellen, Orte oder Teilgebiete zu schließen und zu isolieren“, sagt Gesundheitslandesrat Thomas Widmann.

