Südtirols Wohnbevölkerung steigt trotz Geburtenrückgang

Von: luk

Bozen – Südtirols Wohnbevölkerung steigt trotz Geburtenrückgangs leicht an, während die Sterberate gegenüber dem Vorjahr sinkt und die Alterung fortschreitet.

Hier geht’s zum PDF-Link

537.533 Personen leben laut Dauerzählung am 31.12.2023 in Südtirol, was einer Zunahme um 3.386 Personen (+0,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Sterberate sinkt von 9,8 je 1.000 Einwohner im Jahr 2022 auf 8,5 Promille, während die Geburtenziffer mit 9,2 Promille ein Rekordtief erreicht.

Das Durchschnittsalter beträgt 43,7 Jahre und liegt somit unter dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 46,6 Jahren.