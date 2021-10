SVP-Abgeordneter Vallazza gratuliert frischgebackener Miss Südtirol

Er hat eine Bitte an sie

Ulten – Manfred Vallazza, SVP-Abgeordneter im Landtag, hat die frisch gekürte Miss Südtirol 2022 Julia Kaserbacher in Ulten getroffen. Er trat mit der Bitte an sie heran, sich auch als Botschafterin für bäuerliche erzeugte Südtiroler Produkte zu repräsentieren.

Die Ultnerin Julia Kaserbacher wurde am vergangenen Samstag zur neuen Miss Südtirol 2022 gekürt. Der bäuerlich geprägte Landtagsabgeordnete Manfred Vallazza, der aus beruflichen Verpflichtungen im Ultental unterwegs war, hat im Zuge dessen diese Gelegenheit genutzt, um der sympathischen Miss Julia einen Besuch abzustatten. Als kleine Aufmerksamkeit überreichte er ihr einen Korb mit regionalen Produkten, den er mit der Bitte an sie verknüpfte, sich im Laufe des Jahres als Miss in Südtirol auch als Botschafterin für regionale Produkte zu präsentieren, um für regionale bäuerliche Produkte zu sensibilisieren.

„Viele Bauern in Südtirol erzeugen auf ihren Höfen qualitativ hochwertige Produkte, denen gilt es stets eine Bühne zu schaffen, um deren Wert im Bewusstsein der Bürgerinnen zu verankern. Gelegenheiten, die sich bieten, sollen auch hierfür genutzt werden“, sagt Manfred Vallazza.

„Die neue Miss Südtirol Julia repräsentiert für ein Jahr unser schönes Land. In diesem besonderen Jahr sollte Miss Julia auch auf die Verwendung von regionalen und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln aufmerksam machen“, betont Vallazza abschließend.