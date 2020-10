SVP Eppan: “Kein Konsens mit Wahlbündnis Bürgerliste und Appiano Unita”

Eppan – “Die Südtiroler Volkspartei übernimmt seit 75 Jahren Verantwortung für Südtirol. Unter dem Motto ‘Wir übernehmen Verantwortung’ ist auch die SVP Eppan zu den Gemeinderatswahlen angetreten. In fünf Verhandlungsrunden wurden Gespräche mit der Bürgerliste Eppan, allen voran BM Wilfried Trettl, ihrem Listenverbündeten Appiano Unita mit dem designierten Vizebürgermeister Massimo Cleva sowie Pro Eppan geführt. Dabei hat sich die SVP immer offen gegenüber den Vorschlägen der Partner gezeigt”, heißt es in einer Aussendung.

Auch die ursprünglich von Pro Eppan vorgeschlagene Konstellation einer „großen Koalition“ mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien, welche in weiterer Folge von BM Trettl aufgenommen wurde, wurde durch die SVP mitgetragen. Im Zuge der gemeinsamen Verhandlungen hat Pro Eppan die Gespräche mit dem Bürgermeister als Verhandlungsführer – auch aufgrund unüberwindbarer thematischer Unterschiede – abgebrochen. Erst vor drei Tagen haben nun deshalb konkretere Gespräche zwischen Bürgerliste, Appiano Unita und der Südtiroler Volkspartei begonnen. “Der Bürgermeister hat dabei ohne Rücksprache mit der SVP Eppan Namens- und Postenvorschläge für den Ausschuss übermittelt und zu verstehen gegeben, dass an seinem Vorschlag nicht gerüttelt wird. Auch wurde auf Rückfragen zu brisanten Themen, wie etwa die Finanzsituation der Gemeinde von Seiten des Bürgermeisters nicht eingegangen. Dies entspricht unserer Auffassung nach nicht den politischen Gepflogenheiten und jedenfalls nicht der Art und Arbeitsweise der SVP sowie einer gemeinsamen problemlösungsorientierten Herangehensweise”, so die SVP Eppan.

Die SVP Eppan übernehme gerne Verantwortung. “Für uns stehen weiterhin die Themen im Mittelpunkt und nicht die Personen und vor allem nicht Posten, welche von oben herab diktiert werden. Unter den jetzigen Voraussetzungen ist die Basis für eine für die Eppaner Bevölkerung fruchtbare Zusammenarbeit nicht gegeben. Nichtsdestotrotz will sich die SVP Eppan nicht aus der Verantwortung stehlen und stellt sich weiterhin den Herausforderungen, welche unweigerlich für Eppan in der nächsten Legislaturperiode anstehen. Wir sind gerne bereit, weiterhin aktiv und konstruktiv für die Gemeindebevölkerung zu arbeiten”, heißt es abschließend.