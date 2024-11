SVP-Generation 60+ trauert um Gretl Wörndle

Von: ka

Bozen – Die Generation 60+ trauert um Gretl Wörndle, die am Donnerstag verstorben ist. „Gretl Wörndle war eine äußerst liebenswürdige und engagierte Frau, die sich in besonderer Weise für die Anliegen von Seniorinnen und Senioren eingesetzt hat. Ihr Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Sie wird uns allen fehlen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit ihrer Familie,“ erklärte Otto von Dellemann, Vorsitzender der SVP-Generation 60+.

Gretl Wörndle war eine herausragende Persönlichkeit in der Seniorenarbeit und hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis. Als Gründerin der Seniorenbewegung und Ehrenvorsitzende der Generation 60+ hat sie entscheidend dazu beigetragen, die Anliegen älterer Menschen in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Unter ihrer Federführung wurde 1993 im Parteiprogramm der SVP erstmals ein eigenes Kapitel dem Thema „Der alte Mensch“ gewidmet. Im selben Jahr gründete sie den SVP-Landesbeirat für Altenarbeit, um die Solidarität zwischen den Generationen zu stärken.

„Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, etwas Sinnvolles für andere zu tun und dafür auch anerkannt zu werden,“ pflegte sie zu sagen. Mit dieser Überzeugung prägte sie ihre Arbeit und betonte dabei stets: „Wir werden in der Partei nicht nur eine Kraft sein, die nach Rechten schreit, sondern eine Kraft, die wie in einer guten Familie dafür sorgt, dass jeder zu seinen Rechten kommt.“

Gretl Wörndle zeichnete sich durch ihre Wertehaltung aus: eine tiefe Verbundenheit mit den Menschen, die Verteidigung der deutschen Sprache und Kultur sowie ihr christlich-soziales Denken. Diese Prinzipien prägten ihr Handeln und inspirierten viele.

Für ihr unermüdliches Engagement und ihre hingebungsvolle Arbeit wurde Gretl Wörndle 2022, am Hochfest Maria Himmelfahrt, mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet – eine verdiente Anerkennung für ihre Verdienste um die Gemeinschaft.

„Ihre hilfsbereite und unkomplizierte Art sowie ihre tiefe Verbundenheit mit den Anliegen der Generation 60+ haben Gretl Wörndle weit über die Grenzen der Partei hinaus große Wertschätzung eingebracht,“ betonte Otto von Dellemann abschließend.

Die große Gemeinschaft der Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei wird Gretl Wörndle stets ein ehrendes Andenken bewahren.