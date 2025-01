SVP Kastelruth: Bürgermeisterkandidatin nominiert

Von: luk

Kastelruth – Die Gemeinde Kastelruth hat im Jahr 2024 wieder die Schwelle von 7.000 Einwohnern überschritten. Damit gehört sie heute zu den größten und auch wirtschaftlich stärksten Gemeinden Südtirols. Die letzten 2,5 Jahre ist Kastelruth erstmals in der Geschichte von einer Frau regiert worden. Die Ortsgruppen von Kastelruth, Seis und den ladinischen Fraktionen haben nun ein sehr positives Resümee über diese Zeit gezogen.

“Cristina Pallanch Malfertheiner hat die Gemeinde als Bürgermeisterin im Team mit dem Gemeindeausschuss vorbildlich und umsichtig verwaltet. So konnten wieder enge Kontakte zur Landesverwaltung und den Nachbargemeinden aufgebaut, das Vereinswesen aufgewertet und im Sozialbereich neue Akzente gesetzt werden. Viele größere und kleinere Projekte konnten in Angriff und vielfach auch vollendet werden. Die Bürgermeisterin war immer präsent und hatte auch außerhalb der Sprechstunden ein offenes Ohr für die Bevölkerung. In Kastelruth ist wieder Ruhe eingekehrt, die Stimmung ist sehr positiv – es herrscht wieder Aufbruchstimmung”, so die SVP Kastelruth.

Das hat die drei SVP-Ortsgruppen der Gemeinde auch dazu bewegt, Cristina Pallanch als Bürgermeisterkandidatin zu nominieren und wieder zu unterstützen. Die Mitglieder der Ortsausschüsse sind sich auch sicher, dass mit einer tollen Mannschaft von Kandidatinnen und Kandidaten wieder das Bürgermeisteramt und die Mehrheit im Gemeinderat geschafft werden könne. Es gebe viele Ideen und Visionen, die man gemeinsam verwirklichen möchte.