SVP Meran: “Transparenz bei den Koalitionsverhandlungen”

Meran – Die SVP Meran plädiert dafür, bei den Verhandlungsgesprächen auf Transparenz und Offenheit zu setzen. “Die Meranerinnen und Meraner haben das Anrecht auf Information und Transparenz. Wir schlagen deshalb vor, sämtliche Koalitionsverhandlungen ab Montag über die Homepage der Gemeinde Meran zu übertragen, damit alle Bürger die Möglichkeit haben, diese live mitzuverfolgen.”

“Wenn das Vertrauen in die Politik zurückgewonnen werden soll, müssen wir alle mit offenen Karten spielen. Wir sind zuversichtlich, dass der Vorschlag von allen Parteien im Sinne der Offenheit und Bürgernähe angenommen wird. Außerdem scheint es oft, als würden punktuell Gerüchte in die Welt gesetzt, um Konflikte zwischen den Parteien zu schüren, mit der Absicht, diese gegeneinander auszuspielen. Im Sinne einer fairen und transparenten Zusammenarbeit ist es wünschenswert, alle potenziellen Koalitionspartner gleichzeitig an einem Tisch zu vereinen und keine getrennten Verhandlungen zu führen. Die Politikverdrossenheit ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass die Wähler Vereinbarungen im Hintergrund befürchten, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Die neue Meraner Volkspartei spricht sich gegen derartige ‘Packteleien’ aus”, heißt es in einer Aussendung.

“Wir rufen alle Wähler dazu auf, am Sonntag ihre Stimme abzugeben und hoffen auf eine rege Wahlbeteiligung. Als SVP Meran werden wir pflichtbewusst und verantwortungsvoll weiterarbeiten, in welcher Rolle auch immer”, so Katharina Zeller und Reinhard Bauer.