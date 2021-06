SVP Nals steht in den Startlöchern

Nals – Die SVP Nals zeigt sich erfreut darüber, dass nun endlich der Termin für die anstehenden Gemeinderatswahlen definiert wurde. Die Wahl fällt demnach auf den 10. Oktober. Der Nalser SVP wäre zwar ein früherer Wahltermin lieber gewesen, da somit noch weitere vier Monate „politischer Stillstand“ in Nals herrschen würden und das Dorf ein ganzes Jahr ohne politische Führung auskommen müsse. Aber die Entscheidung sei nun getroffen und die SVP werde das Beste daraus machen, so der SVP-Ortsausschuss in seiner Aussendung.

Nachdem nun der Wahltermin endlich bestätigt ist, wird die SVP ihre Kandidatenliste für das Bürgermeisteramt und den Gemeinderat komplettieren und im SVP-Ortsausschuss gemeinsam mit dem Wahlprogramm genehmigen und den Nalser Bürgerinnen und Bürgern in Kürze präsentieren. Neben den Themen aus dem letztjährigen Wahlkampf habe die SVP in der Zwischenzeit auch viele neue innovative Ideen und Visionen entwickelt, so der SVP-Ortsausschuss weiter: „Wir haben das Glück, viele motivierte und engagierte Kandidaten auf unserer Liste zu haben, die in den letzten Wochen und Monaten intensiv an Ideen zur weiteren Steigerung der Lebensqualität in Nals gearbeitet haben und ihre Vorschläge konstruktiv eingebracht haben und noch weiter einbringen werden.“

Besonderes Augenmerk will die SVP neben den vielen anstehenden Infrastruktur- und Bauprojekten auf die Kinder- und Jugendpolitik, eine transparente und bürgernahe Verwaltung sowie die Nachhaltigkeit bei Mobilität und Umweltthemen legen.

Und ein Gutes hat der späte Wahltermin dann doch: Er ermöglicht es der SVP, die vielen entwickelten Themenschwerpunkte allen Nalserinnen und Nalsern vorzustellen und mit ihnen darüber zu diskutieren, wie SVP-Ortsobmann Franz Pircher abschließend erklärt.